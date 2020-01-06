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Spor

Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı

Trabzonspor'un Stoke City'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Badou Ndiaye'nin satın alma opsiyonu ortaya çıktı.

Sporx06.01.2020  12:59 - Güncelleme: 06.01.2020  12:59

Trabzonspor, devre arasında ilk olarak kadrosuna bonservisi Stoke City'de olan Badou Ndiaye'yi kattı. Ndiaye'nin satın alma opsiyonu belli oldu.

İlk yarının sona ermesinin ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda Badou Ndiaye transferini gerçekleştiren Trabzonspor, 29 yaşındaki orta saha oyuncusunu kiralık olarak renklerine bağladı.

OPSİYONU 9 MİLYON EURO

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Ndiaye'nin satın alma opsiyonu var, bu konuda da bir anlaşma yaptık. Opsiyon bizim tarafımızda" açıklamasını yaptı ama bordo-mavililer net rakamı duyurmadı. Sezon sonunda Trabzonspor'un Senegalli orta saha oyuncunun bonservis bedelini almak istemesi halinde 9 milyon euro ödemesi gerektiği ortaya çıktı.

9 milyon euro opsiyon hakkı bulunan bordo-mavililer, Ndiaye'ye 6 ay için 1 milyon euro garanti ücret ve menajerlik ücreti olarak da 100 bin euro ödeyecek.

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