BAE yenilgiyi hazmedemedi, Katarlı futbolculara saldırdı
Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar arasında oynanan futbol maçında Katarlı oyuncuların gol sevincini hazmedemeyen BAE taraftarları Katarlı futbolculara saldırdı.
- TM Dijital Haber Merkezi
Asya Kupası kapsamında eşleşen Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar milli takımları Abu Dabi'de karşı karşıya geldi.
4-0'lık net bir skorla Birleşik Arap Emirlikleri'ni yenen Katar milli takımı, saha içerisindeki sevinç gösterilerinde BAE'lilerin saldırılarına maruz kaldı.
İki ülke arasında yaşanan siyasi kriz nedeniyle Katarlılar futbol maçına gelemezken, Katarlılar için ayrılan yerlere de BAE'liler yerleştirildi.
Siyasi gerilimin sahaya yanması ile birlikte, Katarlılara yönelik saldırılar başladı ve Katarlı futbolculara, terlik ve şişeler fırlatıldı.
Olay maçtan sonra görüntülerin yayılması ile Birleşik Arap Emirlikleri'ne tepkiler yağmaya başladı. Sosyal medyada birçok futbolsever FIFA ve Asya Futbol Konfederasyonu'na (AFC) çağrıda bulunarak BAE'nin cezalandırılmasını talep etti.
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