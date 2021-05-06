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  • Bafetimbi Gomis Al Hilal'den ayrılıyor! Transfer teklifi...
Spor

Bafetimbi Gomis Al Hilal'den ayrılıyor! Transfer teklifi...

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Fransız golcü Bafetimbi Gomis için Meksika kulübü Tigres devreye girdi. Al Hilal'den sezon sonu ayrılmayı planlayan Gomis için David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin de ilgilendiği iddia edildi.

06 Mayıs 2021 Perşembe 18:17 - Güncelleme: 06 Mayıs 2021 Perşembe 18:18
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Fransız golcü Bafetimbi Gomis, 3 yıldır formasını giydiği Al Hilal takımından sezon sonunda ayrılabilir. Takımıyla 1 yılı opsiyonlu olmak üzere 2 senelik sözleşmesi daha bulunan Bafetimbi Gomis'in, Al Hilal takımının Porto'dan Moussa Marega ile ilgilenmesinin ardından ayrılmak istediği belirtildi.

35 yaşında olsa da hala performansına dolu dizgin devam eden ve 25 maçta 18 gol 4 asistlik katkıyla takımının en skorer ismi olan Bafetimbi Gomis ile Meksika Ligi takımlarından Tigres'in yanı sıra David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami takımlarının ilgilendiği iddia edildi.

Menajeri aracılığıyla Süper Lig'den Trabzonspor ve Fenerbahçe'ye de önerildiği iddia edilen Gomis için henüz Süper Lig'den bir takımın somut adım atmadığı ise biliniyor.

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