Bafetimbi Gomis: Gururla bu formayı taşımaya özen gösteriyorum

Galatasaray'a Ümraniyespor karşısında zaferi getiren golü atan Bafetimbi Gomis, karşılaşmanın ardından konuştu.

Gomis attığı golü Başkan Dursun Özbek'e armağan ettiğini belirterek sözüne başladı ve, "Bu maçı, bu golü, bu zaferi annesini kaybeden başkan Dursun Özbek'e armağan ediyorum. Bize her zaman sahip çıkıyor, bu yüzden, bu gol kendisine..." açıklamasını yaptı.

Attığı golle sarı kırmızılı takımdaki 40. golünü geride bıraktığı hatırlatılan Gomis, "Galatasaray'da 40 gol atan 4. yabancı futbolcu olmaktan dolayı gururluyum. Geçmişi bırakıp, geleceğe de bakmak lazım. Ben en iyi şekilde hazırlanıyorum. Gururla bu formayı taşımaya özen gösteriyorum." sözlerini kullandı.

Galatasaray'da taraftarlar için savaşmaya devam edeceğini belirten Gomis, "Galatasaray'dan 3,5 sene ayrı kaldım ama taraftarlar hep beni destekledi. Ayrıldığımda üzüldüm ama geri döndüm. Onlar için savaşıyorum. Bir aslan ailesini her zaman korur. Galatasaray'ın sembolü olarak tarihe geçtim. Şimdi Trabzonspor maçı önemli, ona hazırlanmalıyız." açıklamasını yaptı.