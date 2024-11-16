Yaz transfer döneminin son gününde Galatasaray'dan ayrılıp Benfica'ya imza atan Kerem Aktürkoğlu Portekiz ekibindenki etkili performansını sürdürüyor.

Benfica formasıyla 11 maçta çift haneli gol katkısı yakalayan Kerem Aktürkoğlu'ndan Bafetimbi Gomis övgüyle bahsetti.

Portekiz basınından Record'a konuşan Bafetimbi Gomis, "Kerem Aktürkoğlu Galatasaray'da zaman zaman eleştirildi. Onunla hep konuştum. Ona yakındım ve sevdiğim biriydi." dedi.

Gomis ayrıca, "Güçlü bir kişiliğe ve karaktere sahip harika bir insan. Büyük liglerde oynayabilecek egoya sahip. Şimdi Benfica'da oynuyor. Onu ve ailesini tebrik ediyorum." açıklamasında bulundu.

KEREM AKTÜRKOĞLU'NUN BENFICA KARİYERİ

Benfica formasıyla bu sezon 11 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu 8 maçta ağları havalandırırken 3 asist kaydetti.

26 yaşındaki futbolcu bu sezon A Milli Takım'la UEFA Uluslar B Ligi'ndeki ilk İzlanda maçında hat-trick yaparken deplasmandaki karşılaşmada 1 gol ve 1 asistle oynamıştı.