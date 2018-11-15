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Bafetimbi Gomis'den Abdurrahim Albayrak'ın sözlerine cevap: Zamanı gelince konuşacağım

Bafetimbi Gomis, Abdurrahim Albayrak'ın hakkında yaptığı açıklamalara kısa bir cevap verdi.

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Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın Bafetimbi Gomis hakkında yaptığı açıklamalar gündeme oturdu. Gomis'in Galatasaray'da para krizi yarattığını ve sözleşmesini uzatmak için 5 milyon euro istediğini iddia eden Albayrak, Fransız futbolcuyu "paragöz" olmakla suçladı.

Albayrak'ın açıklamalarının ardından gözlerin çevrildiği Gomis ise hakkında söylenen sözler için "Sezon devam ediyor, konuşacağım zaman gelecek ancak şimdi değil" ifadelerini kullandı.

Gomis'in kısa bir süre içerisinde kendisine ait Instagram hesabından konuyla ilgili bir açıklama yapması ve Albayrak'ın iddialarına cevap vermesi bekleniyor.

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