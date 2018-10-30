Bafetimbi Gomis'ten bir paylaşım daha
Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’a 2-0 yenildiği maç sonrası, gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gomis’in, mağlubiyetle dalga geçtiği yorumları yapılmıştı.
Yeni takımı Al Hilal'ın idmanında gülerken çekilmiş bir fotoğrafını paylaşan Gomis’in, mağlubiyetle dalga geçtiği yorumları yapılsa da Gomis konuyla ilgili sosyal medyadan yeni bir açıklama yaptı.
Golcü futbolcu sosyal medya hesabından yaptığı yeni paylaşımda, “Beni her zaman destekleyen Galatasaray ve taraftarıyla dalga geçilmesine asla izin vermem. Takım arkadaşlarımla bir antrenman sonrası güldüğüm bir andı. Tüm kalbim sizinle” ifadelerine yer verdi.
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