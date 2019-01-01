Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a geri dönüş sinyali! 'Umarım bir gün geri dönerim'

Yaz aylarında Galatasaray ile yollarını ayıran ve Al Hilal'e transfer olduktan sonra sarı-kırmızılı yönetimin "para" nedeniyle ayrıldığını birçok kez deklare ettiği Bafetimbi Gomis, verdiği özel röportajda ileride Galatasaray'a dönmek istediğini söyledi.

Galatasaray yönetiminin kendisiyle yolları ayırdığını belirten Gomis, "Türkiye'de para nedeniyle yaşanan krizin nedeni Türk Lirası'nda yaşanan problemdi ve bu da ligi zayıflattı. Yaz aylarında istediği teklifleri alamayan Galatasaray, transfer için benimle temasa geçti ve bir karar vermemiz gerekti. Benim ilk tercihim Galatasaray'daki macerama devam etmekti. Bu kulübe aşıktım, İstanbul'a aşıktım. Taraftarların enerjisi, sportif almanda seviye... 33 yaşımda bütün rekorlarımı da kırmıştım. Gol kralı oldum, yabancı oyuncular için 29 golle rekor kırdım. Kariyerimdeki ilk şampiyonluğu kazandım. Şampiyonlar Ligi'ne gitmiştik ve o harika statta, Şampiyonlar Ligi müziği'ni duymak istedim. Gururlu, onurluydum, yerleşmek ve Swansea ile Marsilya'da kazandığım tecrübeyle Galatasaray'da sonunda istikrarlı olmaya çalışacaktım. Ama takımın liderleri sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor" ifadelerini kullandı.

"UMARIM GALATASARAY'A GERİ DÖNERİM"

İleride Galatasaray'a geri dönmek istediğini belirten Fransız yıldız, "Galatasaray harikaydı, başka bir şeyle kıyaslanamazdı. Galatasaray'da çok fazla sevildiğimi hissettim, beklediğimden de çok fazla sevgi gördüm. Başka hiçbir yerde bu kadar kişi aynı anda beni sevmemişti. Daha önce problemler yaşamıştım ama burada onların ihtiyacı olan hücumcu bendim. Benim gibi bir golcüyle ve arkasındaki bu taraftarlar, yenilmez hissediyorduk. Taraftarlar benim için şarkılar söylüyordu, panter dövmeleri yaptırıyorlardı. Türkiye'ye 2017'de gelirken endişeliydim, İstanbul konusunda çok rahat değildim. Ancak Al Hilal ile sözleşmem sona erdiğinde umarım kısa bir süre için de olsa Galatasaray'a dönerim ve bu hikayeyi iyi bir şekilde noktalarım" dedi.

"AL HILAL'E ERKEN EMEKLİLİK İÇİN GELMEDİM"

Arabistan'a gitmesinin amacının emeklilik öncesi para kazanmak olmadığını vurgulayan tecrübeli oyuncu, "Al Hilal'e erken emeklilik için gelmedim. Bana büyük paralarla yatırım yaptılar ve onlara bunun geri dönüşünde güven vermek amacındayım. Eşim, iki çocuğum ve kişisel antrenörlerim, ki biri Türkiye'de tanıdığım yardımcım ile birlikte Arabistan'a geldim. Evde aşçım var, diyetimi kontrol ediyor. Böyle olunca en küçük bir dikkatsizlik bile yaşamıyorsun. Buraya gelmeden Ekoko, Feindouno, Niang, Sow gibi oyuncularla da konuştum" diye konuştu.

"AL HILAL, GALATASARAY GİBİ POPÜLER"

Al Hilal'ın ülkenin en önemli takımı olduğunu vurgulayan Gomis, "Arabistan Ligi, Avrupa ile kıyaslanamasa bile Katar ya da Birleşik Arap Emirlikleri'ne göre daha iyi. Kaliteli oyuncular var. Fenerbahçe'den Giuliano geldi, Ahmed Musa var. Al Hilal'ın başında Jorge Jesus var. Slaven Bilic, Jardim gibi büyük teknik adamlar da burada çalışıyor. Galatasaray ve Marsilya gibi Al Hilal da ülkenin en popüler, en çok sevilen, en başarılı kulübü. Böyle olunca en çok taraftara da sahip" mesajını yolladı.

Bafetimbi Gomis, sezon başında 6 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olduğu Al Hilal'de 17 maçta 12 gol ve 1 asistlik bir performans sergiledi.

(Sporx)