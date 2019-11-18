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Bafetimbi Gomis'ten Galatasaray'a mesaj: Dönmeye hazırım

Sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızı kalple “Her zaman yanınızdayım” diyen Bafetimbi Gomis, Ocak ayında yeniden Aslan olabilir. Yakın çevresine konuşan 34 yaşındaki santrfor, “Galatasaray taraftarı benim için özel. İstanbul’u çok özlüyorum. Eğer şartlar oluşursa, dönmeye hazırım” sözleriyle ateşi yaktı.

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Galatasaray’da gündem forvet transferi... Andone’nin şok sakatlığının ardından Falcao’dan da kötü haber gelirken, mevcut kadroda orijinal bölgesi forvet olan kimse kalmadı. Andone’nin dönüşü Mart ayını bulabilir.

Falcao ise yoğun tedaviye rağmen bir türlü toparlanamıyor. Yani teknik heyet, Kolombiyalı yıldıza göre plan yapamıyor. İşte tam da bu ortamda tanıdık bir isimden mesaj geldi: Bafetimbi Gomis. Al Hilal formasıyla gollerine devam eden Fransız yıldız, sosyal medya hesabından Galatasaray formalı fotoğrafını paylaşıp, sarı kırmızı kalp koydu ve “Her zaman yanınızdayım” dedi.

Bu mesaj Sarı-Kırmızılı taraftarları çok heyecanlandırırken, Gomis’in Galatasaray Yönetimi’nden haber beklediği belirtildi.

Başkan ile arası kötü

Yakın çevresine konuşan Gomis’in, “Galatasaray taraftarı benim için çok özel. İstanbul’u da çok özlüyorum. Orada güzel dostluklarım var. Eğer şartlar oluşursa, ben her zaman dönmeye hazırım. Neden olmasın” dediği öğrenildi. Ancak bu transferin gerçekleşmesi için Başkan Mustafa Cengiz ile Gomis arasındaki buzların erimesi de şart. Daha önce havalimanında Gomis’in selam vermediği Başkan, sonrasında “Selam verse ne olur, vermese ne olur. Bizden para istedi. O rakamları veremediğimiz için ayrıldı” açıklaması yapmıştı.

(Fanatik)

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