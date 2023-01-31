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Spor

Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun mesajı!

Bu sabah kalp krizi şüphesiyle hstaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş için TFF'den geçmiş olsun mesajı yayınlandı.

AA31 Ocak 2023 Salı 14:15 - Güncelleme:
Bahaddin Güneş'e geçmiş olsun mesajı!
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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bu sabah kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor Teknik Direktörü Bahaddin Güneş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan mesajda şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün sabah saatlerinde fenalaşan ve kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İnegölspor teknik direktörü, A Milli Takımımızda da 2 dönem teknik direktörlük görevini başarıyla gerçekleştirmiş Sayın Şenol Güneş'in kardeşi Bahaddin Güneş'e acil şifalar diliyor, ailesine ve İnegölspor camiasına geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Bahaddin Güneş'ten kısa süre içerisinde güzel haberler almayı ve sağlığına kavuşarak aramıza dönmesini temenni ederiz."

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