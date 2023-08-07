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Spor

Bahar Çağlar Ökten, basketbola veda etti

Milli basketbolcu Bahar Çağlar Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla profesyonel sporculuk kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

AA7 Ağustos 2023 Pazartesi 21:22 - Güncelleme:
Bahar Çağlar Ökten, basketbola veda etti
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Bahar Çağlar Ökten, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, oyunculuk kariyerini noktaladığını belirterek, "Şimdilik elime topu alıyorum, şutumu atıp kenara çekiliyorum, artık yeni bir yolculuğa hazırlanıyorum..." ifadelerini kullandı.

1988 İzmir doğumlu Bahar Çağlar Ökten, Balçova Belediyesi'nde başladığı oyunculuk kariyeri boyunca Ceyhan Belediyespor (2005-2008), Galatasaray (2008-2016), Yakın Doğu Üniversitesi (2016-2018), Beşiktaş (2018-2020), BOTAŞ (2020-2021), Hatayspor (2021-2022) ve Emlak Konut (2022-2023) takımlarının kadrolarında yer aldı.

Bahar Çağlar Ökten 1 Avrupa Ligi, 2 Avrupa Kupası, 3 Türkiye Ligi, 7 Türkiye Kupası ve 2 Cumhurbaşkanlığı Kupası şampiyonluğu yaşadı.

Ay-yıldızlı formayı 322 kez giyen Ökten, 2012 Londra Olimpiyatları ve 2016 Rio Olimpiyatları'nda da mili takım kadrosunda bulundu.

  • Milli Basketbolcu
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  • Kadın

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