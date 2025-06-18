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Spor

Bahattin Eken kararını duyurdu! Başkan adayı olmayacak

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken, 28 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 17:45 - Güncelleme:
Bahattin Eken kararını duyurdu! Başkan adayı olmayacak
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken, 28 Haziran Cumartesi günü yapılacak olağanüstü genel kurulda aday olmayacağını duyurdu.

Eken, yazılı açıklamasında, görev süresi boyunca ekip olarak özveriyle çalıştıklarını belirtti. Her zaman kulübün menfaatlerini önceleyen bir anlayışla hareket ettiklerini vurgulayan Eken, "Şimdi ise Sivasspor'umuzun geleceği adına bayrağı devretme zamanı geldiğine inanıyorum. Görevi devralacak yeni başkan ve yönetime şimdiden başarılar diliyorum. Bundan sonraki süreçte de kulübümüzün yanında olmaya ve desteğimi sürdürmeye devam edeceğim. Temennim, Sivasspor'umuzun daha da güçlenerek yoluna devam etmesi ve camiamızın yeni zaferlerle gururlanmasıdır." ifadelerini kullandı.

Eken, görev süresi boyunca kendisine destek veren taraftarlara, yönetim kurulu üyelerine, teknik heyete, futbolculara ve kulüp çalışanlara teşekkür etti.

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