Bahattin Şimşek, Sivasspor'un 8. maçını yönetecek

Aydın Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Bahattin Şimşek, Sivasspor'un 8. kez maçını yönetecek. Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı geride kalan 7 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı. Yiğidolar Şimşek'in yönettiği maçlarda hiç mağlubiyet yaşamadı. Şimşek ayrıca bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.

Bahattin Şimşek'in yönettiği Sivasspor maçları ve sonuçları şöyle:

Sivasspor: 2 - Samsunspor: 1

Akhisar: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Sivasspor: 3 - Giresunspor: 0

Sivasspor: 4 - Trabzonspor: 1

Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0