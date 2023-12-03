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  • Bahattin Şimşek, Sivasspor'un 8. maçını yönetecek
Spor

Bahattin Şimşek, Sivasspor'un 8. maçını yönetecek

Fenerbahçe-Sivasspor maçının hakemi Bahattin Şimşek, kırmızı-beyazlı takımın 8. kez maçını yönetecek. Sivasspor, Bahattin Şimşek'in yönettiği maçlarda henüz yenilgi yüzü görmedi.

IHA3 Aralık 2023 Pazar 09:56 - Güncelleme:
Bahattin Şimşek, Sivasspor'un 8. maçını yönetecek
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Aydın Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Bahattin Şimşek, Sivasspor'un 8. kez maçını yönetecek. Hakem Bahattin Şimşek'in düdük çaldığı geride kalan 7 müsabakada Sivasspor 5 galibiyet alırken 2 kez de berabere kaldı. Yiğidolar Şimşek'in yönettiği maçlarda hiç mağlubiyet yaşamadı. Şimşek ayrıca bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek.

Bahattin Şimşek'in yönettiği Sivasspor maçları ve sonuçları şöyle:

Sivasspor: 2 - Samsunspor: 1

Akhisar: 1 - Sivasspor: 1

Sivasspor: 1 - Adana Demirspor: 1

Sivasspor: 2 - MKE Ankaragücü: 1

Sivasspor: 3 - Giresunspor: 0

Sivasspor: 4 - Trabzonspor: 1

Sivasspor: 1 - Konyaspor: 0

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