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Spor

Bahattin Sofuoğlu bu sezon ilk kez podyuma çıktı

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Barselona'da Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 9. ayağında ilk yarışta ikinci olarak bu yılki ilk podyum sevincini yaşadı.

AA18 Eylül 2021 Cumartesi 16:32 - Güncelleme: 18 Eylül 2021 Cumartesi 16:32
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Ay-yıldızlı motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda 4,6 kilometre uzunluğa sahip Barselona Pisti'nde yarıştı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nın 9. ayağında ilk yarışta milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, damalı bayrağı ikinci sırada geçerek bu sezonki ilk podyum sevincini yaşadı.

Yarışı, Kawasaki'den Jeffrey Buis birinci sırada, Yamaha takımından Ton Kawakami ise 3. sırada tamamladı.

Milli sporcu yarış sonrası yaptığı açıklamada, bu denli zor bir yarış beklemediğini belirterek, "Sürekli önde kalacağımı düşünüyordum, yarışın başında öne çıktım sonra geriye düştüm ve sonrasında nasıl öne çıkılacağını öğrendim. Son turda bir hata yaptım, eğer hata yapmasaydım birinciliği de ele geçirebilirdim. Bugünkü gibi yarın da iyi bir sonuç almak için yarışacağım." dedi.

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