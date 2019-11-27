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Bahçeşehir Koleji Avrupa'da grubunu lider bitirdi

FIBA Erkekler Avrupa Kupası'nda D Grubu'nun son maçında CSU Sibiu'yu 80-71 mağlup etti ve grubunu lider bitirdi.

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Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı, FIBA Erkekler Avrupa Kupası D Grubu 6. ve son hafta maçında Romanya temsilcisi CSU Sibiu'yu 80-71 mağlup etti.
 
Bu sonuçla 5. galibiyetini alan ve grubu lider tamamlayan Bahçeşehir Koleji, daha önce bir üst tura yükselmeyi garantilemişti.
 
Akatlar Spor ve Kültür Kompleksi'nde oynanan maçın ilk çeyreği 24-24 eşitlikle tamamlandı. İkinci periyotta üstün bir oyun sergileyen Bahçeşehir Koleji, soyunma odasına 48-39 üstün gitti.
 
Bahçeşehir Koleji, üçüncü çeyreğini 60-53 önde geçtiği karşılaşmadan 80-71 galip ayrıldı.

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