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Spor

Bahçeşehir Koleji gruptaki son maçında Avtodor Saratov karşısında

Bahçeşehir Koleji, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu'nda yarın sahasında Avtodor Saratov ile karşılaşacak.

AA8 Şubat 2022 Salı 10:15 - Güncelleme: 8 Şubat 2022 Salı 10:15
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Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Kupası 2. tur L Grubu 6. ve son hafta maçında yarın Rusya'nın Avtodor Saratov ekibini konuk edecek.

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak karşılaşma, saat 17.00'de başlayacak.

İki takımın da çeyrek finale yükselmeyi garantilediği grupta Bahçeşehir Koleji, oynadığı 5 maçın 4'ünü kazanırken, birinde mağlup oldu.

Bir maçı eksik olan Avtodor Saratov ise oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Grupta iki takım arasında Rusya'da oynanan ilk maçı Avtodor Saratov, 75-70'lik skorla kazanmıştı.

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