Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasına dair açıklamalarda bulundu. Hacıosmanoğlu, yabancı hakem konusuna da değindi.

CNN Türk'e konuşan İbrahim Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem gelsin diyorlar. Hayır, bizim kardeşlerimiz var. Şu anda ligleri yönetmeye yetecek kadar hakemimiz mevcut" ifadelerini kullandı.

Hacıosmanoğlu, "Federasyon başkanı olduktan sonra öfkeyi bir kenara bıraktım. Futbol ailesinin lideri olarak burayı yönetiyoruz. Ben üzgünüm tabii ki, aziz milletimiz daha iyisini hak ediyor. 45 gün hak mahrumiyeti aldıktan sonra hakemliği bitiyor. Şu anda kesinleşmediği için Tahkim süreci var. Tahkimden kesinleştikten sonra hakem işleri de görevlerine son verecek" dedi.

"3 BİN 700 FUTBOLCU..."

Açıklamalarını sürdüren başkan Hacıosmanoğlu, "Nisan ayında kapsamlı bir araştırma yapıldı. Ankaraspor - Nazilli maçı skoru iki takımın da işine yarıyordu. Arkadaşlarımızla ivedilikle bu işe koyulmasını istedik. İki taraftan da maça bahis oynanmış. Bizim tarafımızdan üst sınırdan ceza verildi. Sonra arkadaşlarıma bu araştırmaya gerçek manada başlayalım dedim. Biz 15 tane hakem bekliyorduk ama bu rakamlar çıkınca üzüldüm tabii. Rakamlar ortaya çıkınca gerçekten üzüldüm. Gereği neyse, onu yapacağız. Hakemlerle başladık, şimdi sıra futbolcularda. 3 bin 700 kişi inceleniyor" ifadelerini kullandı.

İbrahim Hacıosmanoğlu, "Bahis hesabı açmak suç değil, oradan maçları takip ediyorlar. Onları kimse zan altında bırakmasın. O hesabı aktif kullanması ve bahis oynaması suç. Kurullarımız gerekli cezayı veriyor zaten. Bundan sonra ceza boyutu var. Başsavcılık açıklama yaptı, daha derinlemesine araştıracaklar. MASAK raporlarına bakabiliyorlar. İllegal boyutuna da bakacaklar. Daha önce böyle münferit olaylar olmuş ama üzeri kapatılmış. Kanunları çıkarırsınız da onu uygulamak önemli. Hakemler açısından bu işler açığa çıkmaz diye bir özgüvenle harekete etmiş olabilir" açıklamasında bulundu.