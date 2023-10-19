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  • Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Zaniolo'nun suçsuz olduğu ortaya çıktı
Spor

Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Zaniolo'nun suçsuz olduğu ortaya çıktı

İtalya'yı kasıp kavuran bahis soruşturmasında sürpriz bir gelişme yaşandı. Bu sezon Galatasaray'dan Aston Villa'ya kiralık olarak giden Nicolo Zaniolo'nun da adının karıştığı davada başarılı oyuncunun suçsuz olduğu ortaya çıktı.

19 Ekim 2023 Perşembe 16:28 - Güncelleme:
Bahis soruşturmasında yeni gelişme! Zaniolo'nun suçsuz olduğu ortaya çıktı
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Bahis soruşturmasına adı karışan Nicolo Zaniolo'da yeni bir gelişme yaşandı.

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre; Tonali ve Fagioli savcılık ifadelerinde Zaniolo'dan hiç bahsetmediği için İtalyan oyuncunun durumu diğerlerinden farklı olacak.

Dava açan savcılık, Zaniolo'nun şu ana kadar futbola bahis oynadığına dair herhangi bir delile rastlamadı. Bu sebeple oyuncunun bu olaylarda ciddi bir sorun yaşaması beklenmiyor.

SUÇLARINI İTİRAF ETTİLER!

Daha önce Nicolo Fagioli ve Tonali ile birlikte oyuncuya soruşturma açılmış, iki oyuncu da suçunu itiraf etmişti.

Nicolo Zaniolo'nun da tablet ve telefonlarına el koyulsa da İtalyan yıldız, futbol için bahis oynamadığını ve çıkan iddiaların gerçek dışı olduğunu söyledi.

SORGUYA ALINACAK

Tonali ve Fagioli'yi sorgulayan Savcının 24 yaşındaki oyuncuyu kısa süre içinde ifadeye çağıracak. Haberde herhangi bir delile rastlanmadığı için Zaniolo da aceleci davranılmadığı belirtildi.

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