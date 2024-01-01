Bailly'den Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği ve ardından Villarreal'e imza atan Eric Bailly, bir paylaşım yaptı.

Fildişili oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhteşem Beşiktaş taraftarlarına sıcak karşılamaları ve destekleri için teşekkür ederim. Beşiktaş'ta geçirdiğim süre kısa olsa da taraftarlardan gördüğüm sevgi sonsuza kadar benimle kalacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 8 maçta oynayan Bailly, 537 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluk nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.