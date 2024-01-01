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Spor

Bailly'den Beşiktaş taraftarına mesaj

Beşiktaş ile olan sözleşmesinin feshedilmesinin ardından İspanyol ekibi Villareal'e imza atan Eric Bailly, sosyal medya hesabından Beşiktaş taraftarına teşekkür ettiği bir paylaşımda bulundu.

1 Ocak 2024 Pazartesi 19:44 - Güncelleme:
Bailly'den Beşiktaş taraftarına mesaj
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Beşiktaş'ın sözleşmesini feshettiği ve ardından Villarreal'e imza atan Eric Bailly, bir paylaşım yaptı.

Fildişili oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Muhteşem Beşiktaş taraftarlarına sıcak karşılamaları ve destekleri için teşekkür ederim. Beşiktaş'ta geçirdiğim süre kısa olsa da taraftarlardan gördüğüm sevgi sonsuza kadar benimle kalacak" ifadelerini kullandı.

Beşiktaş'ta 8 maçta oynayan Bailly, 537 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta, Fenerbahçe ile oynanan derbinin ardından performans yetersizliği ve takım içindeki uyumsuzluk nedeniyle Vincent Aboubakar, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Jean Onana ile birlikte kadro dışı bırakılmıştı.

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