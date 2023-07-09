İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Temmuz 2023 Pazartesi / 22 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,1845
  • EURO
    28,7504
  • ALTIN
    1608.5
  • BIST100
    6187.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Bak: Antalyalılar hazırlıklı gelmiş
Spor

Bakan Bak: Antalyalılar hazırlıklı gelmiş

Edirne'de Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 662. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri ödül töreni sonrası yaptığı açıklamada bütün pehlivanları tebrik ederek, 'Antalya bölgesi bu yıl biraz daha hazırlıklı gelmiş, onlar kemeri aldılar ve götürüyorlar' dedi.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 23:47 - Güncelleme:
Bakan Bak: Antalyalılar hazırlıklı gelmiş
ABONE OL

Edirne'de bu yıl 662.'si gerçekleştirilen tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne katılan Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, başpehlivanlık mücadelesinde İsmail Balaban'ı yenerek birinci olan Yusuf Can Zeybek'i ve diğer pehlivanları tebrik etti.

Daha sonra açıklamalarda bulunan Bakan Bak, Antalyalıların Kırkpınar'a daha hazırlıklı geldiğini ifade etti. Kırkpınar'dan çok ünlü güreşçilerin geçtiğini belirten Bakan Bak, "Ahmet Taşçı'lar, Recep Kara'lar, onlardan önce Ordulu Mustafa'lar, Karamürselli Aydın Demir'ler, efsane güreşçiler geçti. Burası tabii er meydanı. Bütün başpehlivanların kendini gösterdiği, o yılki en büyük pehlivanın ortaya çıktığı yer burası. Güzel bir gündü, bütün pehlivanlarımızı tebrik ediyoruz. Ekranları başında izleyenlere de teşekkür ediyoruz" ifadelerini kullandı.

"ANTALYALI PEHLİVANLAR HAZIRLIKLI GELMİŞ"

Antalyalı pehlivanların bu yıl hazırlıklı geldiğini belirten Bak, "Pehlivanlarımıza dönüşte hayırlı yolculuklar diliyorum. Antalya bölgesi bu yıl biraz daha hazırlıklı gelmiş. Dolayısıyla onlar kemeri aldılar ve götürüyorlar ama geçici tabii. Altın kemeri almak için üç defa üst üste şampiyon olmak gerekiyor" diye konuştu.

"DEPREMZEDELERİ UNUTMADIK"

Emeği geçen herkese teşekkürler eden Bakan Bak, "Hakemine, davulcusuna, cazgırına, yağcısına, emek veren tüm basın mensuplarına, seyircisine, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Türkler, bizler, er meydanının insanlarıyız. Milletimiz yağlı güreşi seviyor. Onlara sevgi ve saygılarımızı sunuyoruz. Tabii tekrar depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Yaralılara acil şifalar diliyoruz. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti olarak, Cumhurbaşkanımızın önderliğinde orada yaraları saracağız" dedi.

  • Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
  • 662 Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri
  • ödül

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.