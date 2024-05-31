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Spor

Bakan Bak, Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'yi tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sakaryaspor'u mağlup ederek Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'yi tebrik etti.

31 Mayıs 2024 Cuma 00:30 - Güncelleme:
Bakan Bak, Süper Lig'e yükselen Bodrum FK'yi tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Trendyol 1. Lig play-off finalinde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yi tebrik etti.

Bakan Bak, tebrik mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Yeni Adana Stadyumu'nda Sakaryaspor ile Bodrum FK arasında oynanan Trendyol 1. Lig play-off finalinde rakibini mağlup ederek Trendyol Süper Lig'e yükselen üçüncü takım olan Bodrum FK'yi kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarlarını tebrik ediyorum. Sakaryaspor'u da finaldeki mücadelesinden dolayı tebrik ediyor, Bodrum FK'ye önümüzdeki sezon mücadele edeceği Trendyol Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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