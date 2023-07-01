Bakan Bak'tan Avrupa Oyunları'nda madalya kazanan sporculara tebrik

Polonya'da devam eden organizasyonda son olimpiyat şampiyonu milli boksör Busenaz Sürmeneli altın madalya kazandı. Diğer milli boksör Samet Gümüş ise gümüş madalyanın sahibi oldu. Kickboksta mücadele eden milli sporcular Funda Güleç, Cevat Kır ve Recep Men de bronz madalya kazanma başarısı gösterdi. Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Polonya'da devam eden 3. Avrupa Oyunları'nda bugün toplam 5 madalya kazanan milli sporcuları tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak'ın tebrik mesajı şöyle:

"Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda Milli sporcularımız, önemli derecelere imza atarak bizleri gururlandırmaya devam ediyor. Son Olimpiyat şampiyonumuz Busenaz Sürmeneli, 3. Avrupa Oyunları'nda da şampiyon olarak madalya koleksiyonuna bir altın madalya daha ekledi. Bir diğer boksörümüz Samet Gümüş ise gümüş madalya kazandı. Kickboksta ise milli sporcularımız Cevat Kır, Funda Güleç ve Recep Men, bronz madalya kazanarak bizleri gururlandırdı. Milli sporcularımızı bu değerli derecelerinden dolayı tebrik ediyor, başarılarında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum."