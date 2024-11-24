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Spor

Bakan Bak'tan milli tekvandocular için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olan milli tekvandocular için tebrik mesajı yayımladı.

IHA24 Kasım 2024 Pazar 12:15 - Güncelleme:
Bakan Bak'tan milli tekvandocular için tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Bosna Hersek'te düzenlenen Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda 9 altın, 1 gümüş ve 6 bronz olmak üzere toplam 16 madalya ile tüm kategorilerde takım halinde şampiyon olan milli tekvandocuları yayımladığı mesajla tebrik etti. Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da yapılan Avrupa Ümitler Tekvando Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcularımız aldıkları sonuçla bizleri gururlandırdı. Şampiyonayı 9'u altın, 1'i gümüş ve 6'sı bronz olmak üzere toplam 16 madalyayla tamamlayan milli tekvandocularımızı kutluyorum. Ülkeler sıralaması ile erkek ve kadın takım sıralamasında ilk sırada yer alarak, şampiyona tarihindeki en başarılı sonuca imza atan milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum. Milli tekvandocularımızın elde ettiği tarihi başarıda emeği olan herkese teşekkür ediyorum."

  • Osman Aşkın Bak
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