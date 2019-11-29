Bakan Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.

Sakatlığının ardından Trabzonspor'un genç yıldızına ziyarette bulunmuştu.

Şenol Güneş de yer sofrasında Abdülkadir ile poz vermişti.