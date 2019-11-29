Bakan Berat Albayrak'tan Abdulkadir Ömür'e ziyaret
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Trabzonsporlu Abülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor'un 20 yaşındaki yıldız oyuncusu Abdülkadir Ömür'ü evinde ziyaret etti.
Sakatlığının ardından Trabzonspor'un genç yıldızına ziyarette bulunmuştu.
Şenol Güneş de yer sofrasında Abdülkadir ile poz vermişti.
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