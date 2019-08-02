29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5725
  • 6,188
  • 258.485
  • 100.456
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bakan Çavuşoğlu'ndan, Farnolle'ye yapılan ırkçı saldırıyı kınama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor'un kalecisi Fabien Farnolle'nin Sloven taraftarların ırkçı saldırısına uğramasını kınadı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Yeni Malatyaspor'un, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında Olimpija Ljubljana takımı ile oynadığı ve 1-0 kazanarak tur atladığı maçta ırkçı saldırıya maruz kalan Farnolle'yi aradı.
 
Çavuşoğlu, Farnolle ile görüşmesinde, yapılan ırkçı saldırıyı kınadı.
 
Çavuşoğlu ayrıca Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı da arayarak galibiyet için tebriklerini iletti.

Polisten ibretlik ceza!

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Akşener'e sert tepki: Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır

Akşener'e sert tepki: Aslında atılan tweet değil, fettan bir kahkahadır

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

PKK'lı teröristleri tedavi eden 1'i doktor, 4 sağlıkçıya gözaltı

Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Endonezya'da şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

FETÖ’cü Kaynak Holding’in kurucusu yakalandı

Geleceğin hayalet uçağı Tupolev PAK DA için test zamanı

Geleceğin hayalet uçağı Tupolev PAK DA için test zamanı

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Biz sorduk, Mercedes cevapladı

Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı

Prof. Dr. Emin Işık, son yolculuğuna uğurlandı

TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı

TFF, kulüpler ve yayıncı kuruluş anlaşmaya vardı
 

POPÜLER HABERLER

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Sokak ortasında dehşet saçtı! Yerdeki adama böyle ateş etti

Tarihin en pahallı Afrikalı futbolcuları

Tarihin en pahallı Afrikalı futbolcuları

Uzungöl'ü andırıyor, sadece yöre halkı biliyor...

Uzungöl'ü andırıyor, sadece yöre halkı biliyor...

Sözleşmesi elinde bulunan en değerli 17 futbolcu!

Sözleşmesi elinde bulunan en değerli 17 futbolcu!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA