İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
31 Temmuz 2023 Pazartesi / 12 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9688
  • EURO
    29,6358
  • ALTIN
    1695.41
  • BIST100
    7067.28
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
Spor

Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Katar'ı 3-2 yenerek FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı kutladı.

30 Temmuz 2023 Pazar 23:20 - Güncelleme:
Bakan Osman Aşkın Bak, A Milli Erkek Voleybol Takımı'nı tebrik etti
ABONE OL

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, FIVB Challenger Kupası'nda şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı için bir tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Osman Aşkın Bak, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Her geçen gün yükselen bir başarı grafiğimizin olduğu voleybol branşında tarihi bir başarı daha elde ettik. Katar'ın ev sahipliğinde Doha'da düzenlenen FIVB Challenger Kupası'nda Katar'ı finalde yenerek şampiyon olan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızı tebrik ediyorum. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mızın FIVB Milletler Ligi'nde şampiyon olmasının ardından A Milli Erkek Voleybol Takımı'mızın da FIVB Challenger Kupası'nda şampiyonluğa ulaşması bizleri gururlandırdı. Türkiye'nin 'voleybol ülkesi' olmasında emeği geçen sporcu, teknik heyet ve yöneticileri kutluyorum. 2024 FIVB Voleybol Milletler Ligi'ne katılmaya hak kazanan A Milli Erkek Voleybol Takımı'mıza başarılar diliyorum."

  • Gençlik ve Spor Bakanı
  • A Milli Erkek Voleybol Takımı
  • Osman Aşkın Bak

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.