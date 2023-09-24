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Spor

Bakan Bak'tan milli güreşçi Ali Cengiz için tebrik mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyatları kotası elde eden Ali Cengiz'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

IHA24 Eylül 2023 Pazar 21:26 - Güncelleme:
Bakan Bak'tan milli güreşçi Ali Cengiz için tebrik mesajı
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyatları kotası elde eden Ali Cengiz'i yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Dr. Osman Aşkın Bak, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sırbistan'ın Başkenti Belgrad'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda grekoromen stil 87 kiloda altın madalya kazanan ve Paris 2024 Olimpiyatları kotası elde eden Ali Cengiz'i kutluyorum. Milli güreşçimize ülkemizi temsil edeceği Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda başarılar diliyorum. Grekoromen stil 63 kiloda bronz madalya kazanan Enes Başar ile 72 kiloda bronz madalyanın sahibi olan Selçuk Can'ı da tebrik ediyorum."

  • Ali Cengiz
  • Dünya Güreş Şampiyonası
  • Paris 2024

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