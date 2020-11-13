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Bakan Kasapoğlu: 2020 bütçe görüşmelerinde hedeflerin çoğu başarıyla gerçekleşti

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, pandemiye rağmen 2020 bütçe görüşmelerinde ifade ettikleri çalışmaların ve hedeflerin pek çoğunu başarıyla gerçekleştirdiklerini belirtti.

13 Kasım 2020 Cuma 10:31 - Güncelleme: 13 Kasım 2020 Cuma 10:47
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