İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    5,9587
  • EURO
    6,6619
  • ALTIN
    289.42
  • BIST100
    113684
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Bakan Kasapoğlu açıkladı! Şampiyonlara büyük müjde...
Spor

Bakan Kasapoğlu açıkladı! Şampiyonlara büyük müjde...

Olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunları ile Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3’e giren milli sporcular, sınavsız ve sözleşmeli personel olarak bakanlık bünyesinde istihdam edilecek.

28.12.2019  09:43 - Güncelleme: 28.12.2019  09:47
SÖZLEŞMELİ personel çalıştırılmasına ilişkin esaslarda değişiklik yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Karara göre, olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunları ile dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3 dereceye giren sporcular, sınav şartı aranmaksızın spor uzmanı ya da antrenör unvanlı sözleşmeli personel olabilecek. Olimpiyat, paralimpik ya da deaflimpik oyunlarında yer alan spor branşlarında en az 15 kez milli formayı giyenler ya da son 5 yıl içinde en az 7 defa uluslararası yarışmalarda milli takım antrenörü olarak fiilen görev yapanlar da sözleşmeli personel olarak atanabilecek.
 
DEĞİŞİKLİK İSTEYEBİLECEKLER
 
Mevcut sözleşmeli personel de 10 iş günü içinde başvurmak kaydıyla, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli personel statüsüne geçebilecek. Düzenlemeye göre eş durumundan, zorunlu sağlık sebebi, can güvenliği nedeniyle ya da şehit eşi olması halinde kurum içi yer değişikliği isteyebilecek. Ayrıca ‘Gençlik çalışanı’ statüsünde olan kişiler de 4/B maddesi kapsamına alınacak.
 
(Akşam)

Başkan Erdoğan´dan Libya tezkeresi açıklaması: Meclis açılır açılmaz ilk iş...

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor
Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor

Libya'daki UMH güçlerinin Trablus'ta ilerleyişi sürüyor

Onyekuru olmazsa Bruma
Onyekuru olmazsa Bruma

Onyekuru olmazsa Bruma

Cim-Bom’da Arda çatlağı
Cim-Bom’da Arda çatlağı

Cim-Bom’da Arda çatlağı

Genç anne ölmeden önce çocuklarına son kez sarıldı
Genç anne ölmeden önce çocuklarına son kez sarıldı

Genç anne ölmeden önce çocuklarına son kez sarıldı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.