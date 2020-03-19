19 Mart 2020 Perşembe 17:11 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 17:17

Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

-Toplam 14 ilimizde bulunan 35 yurdumuzda karantina uygulaması yapılıyor

-Virüsün en çok etkilediği alanlardan biri spor. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar ertelenmiş durumda. UEFA'da da EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi kararı alındı.

-Futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelenmesi kararı aldık.

-Özellikle yabancı sporcularımızın yurt dışı seyahatlerini ve 14 gün kuralının ne kadar hassas olduğunu konuştuk. Bunları hassasiyetle kontrol edecekler