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Spor

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu liglerin ertelendiğini açıkladı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, federasyon başkanları ile yaptığı toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

19 Mart 2020 Perşembe 17:11 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 17:17
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Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;

-Toplam 14 ilimizde bulunan 35 yurdumuzda karantina uygulaması yapılıyor

-Virüsün en çok etkilediği alanlardan biri spor. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar ertelenmiş durumda. UEFA'da da EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi kararı alındı.

-Futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelenmesi kararı aldık.

-Özellikle yabancı sporcularımızın yurt dışı seyahatlerini ve 14 gün kuralının ne kadar hassas olduğunu konuştuk. Bunları hassasiyetle kontrol edecekler

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