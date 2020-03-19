Bakan Kasapoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle;
-Toplam 14 ilimizde bulunan 35 yurdumuzda karantina uygulaması yapılıyor
-Virüsün en çok etkilediği alanlardan biri spor. Salgının kontrol altına alınamadığı birçok ülkede müsabakalar ertelenmiş durumda. UEFA'da da EURO 2020'nin 1 yıl ertelenmesi kararı alındı.
-Futbol, basketbol ve voleybolda liglerin ertelenmesi kararı aldık.
-Özellikle yabancı sporcularımızın yurt dışı seyahatlerini ve 14 gün kuralının ne kadar hassas olduğunu konuştuk. Bunları hassasiyetle kontrol edecekler