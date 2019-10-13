23°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8886
  • 6,5138
  • 281.627
  • 99027.8
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Bakan Kasapoğlu, Ahmet Önder'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel aletinde 14.983 puanla dünya ikincisi olan Ahmet Önder'i kutladı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Bakan Kasapoğlu, Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda dünya ikincisi olarak Tokyo'da düzenlenecek 2020 Olimpiyatları'na katılma hakkı da elde eden Ahmet Önder'i tebrik etti.

Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Almanya'nın Stuttgart kentinde gerçekleştirilen Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda paralel aletinde 14.983 puanla dünya ikincisi olan milli sporcumuz Ahmet Önder'i yürekten kutluyorum. Başarılı bir performans sergileyerek bayrağımızı göndere çektirmeyi başardı. Cimnastik alanında Tokyo 2020 Olimpiyatları dördüncü kotamızı alarak bizleri ayrıca sevindirdi. Milli sporcumuz Ahmet Önder'e ve tüm sporcularımıza başarılar diliyorum."

Türk savaş uçakları Tel Abyad´da Arapça ve Kürtçe bildiri attı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Böyle kutladılar! Tel Abyad minarelerinde tekbir sesleri

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Busenaz Sürmeneli dünya şampiyonu oldu

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Teröristler yine sivilleri hedef aldı! Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı

Fener'e kötü haber! Emre Belözoğlu o maçları kaçıracak

Fener'e kötü haber! Emre Belözoğlu o maçları kaçıracak

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Köyde esrarengiz olay, yüzlercesi telef oldu

Köyde esrarengiz olay, yüzlercesi telef oldu

Bu koleksiyon geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Bu koleksiyon geçmişte yolculuğa çıkarıyor

Düğününe sadece 12 gün vardı... Babasının feryadı yürekleri dağladı

Düğününe sadece 12 gün vardı... Babasının feryadı yürekleri dağladı
 

POPÜLER HABERLER

Telabyad´ın doğusu ele geçirildi

Telabyad´ın doğusu ele geçirildi

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Dünyanın tepesinden nefes kesici manzaralar

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Ünlü düşünürlerin Türkler hakkında söylediği sözler

Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı!

Suruç ve Akçakale'ye havanlı saldırı!

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA