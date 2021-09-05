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Spor

Bakan Kasapoğlu altın madalya kazanan Elis Özbay ve Mervenur Uslu'yu tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Elis Özbay ve Mervenur Uslu'yu tebrik etti.

AA5 Eylül 2021 Pazar 19:13 - Güncelleme: 5 Eylül 2021 Pazar 19:13
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Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Polonya'nın Kruszwica şehrinde düzenlenen 23 Yaş Altı Avrupa Kürek Şampiyonası'nda, Fenerbahçe Spor Kulübü sporcusu Elis Özbay ve Galatasaray Spor Kulübü sporcusu Mervenur Uslu'dan oluşan hafif kilo ümit kadınlar iki çifte takımımız altın madalya kazanarak bizleri gururlandırmıştır. Milli sporcularımız, temmuz ayında da bizlere, aynı kategoride Dünya Şampiyonluğu sevinci yaşatarak büyük mutluluk kaynağı olmuşlardı. Ay- Yıldızlı bayrağımızın altında kenetlendiğimizde, nice zaferlerin kazanılmasının kolaylıkla mümkün olduğunun en büyük ispatını, Elis ve Mervenur kardeşlerim hepimize bir kez daha göstermiş oldu. Sporcularımızın başarısında emeği geçen herkese, milletim adına teşekkürlerimi sunarken, 'ortak güçle zafere ulaşan milli sporcularımızı' tekrardan, en derin sevgilerimle kutluyorum."

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