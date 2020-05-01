Bakan Kasapoğlu, başkanlarla görüşecek

01 Mayıs 2020 Cuma 18:19 - Güncelleme: 01 Mayıs 2020 Cuma 18:26

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2 Mayıs 2020 saat 15.00’te TFF Başkanı Nihat Özdemir, TFF 1. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı, 2. ve 3. Lig Kulüpler Birliği Derneği Başkanı ile TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerinin aralarında belirledikleri kulüp başkanlarıyla video konferans aracılığıyla bir araya gelecek

Bakan Mehmet Kasapoğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Yarın saat 15.00’te Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı, TFF 1. Lig, TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig kulüplerimizin başkanları ile video konferans gerçekleştirerek, futbolumuzdaki gelişmeleri değerlendireceğiz." dedi