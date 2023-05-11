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Spor

Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Opet'i tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

AA11 Mayıs 2023 Perşembe 23:09 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu, Fenerbahçe Opet'i tebrik etti
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında Eczacıbaşı Dynavit'i yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Fenerbahçe Opet ile Eczacıbaşı Dynavit arasında oynanan Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi play-off finali üçüncü maçında rakibini yenerek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Opet'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. Eczacıbaşı Dynavit'i de final mücadelesinden dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze başarılar diliyorum."

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