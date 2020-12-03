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Spor

Bakan Kasapoğlu koronavirüse yakalandı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıkladı.

03 Aralık 2020 Perşembe 17:13 - Güncelleme: 03 Aralık 2020 Perşembe 17:22
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eşi ile birlikte yaptırdıkları koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, kendisi ve eşinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurdu. Bakan Kasapoğlu, genel durumlarının iyi olduğunu bildirdi. Kasapoğlu, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Eşimle birlikte yaptırmış olduğumuz Covid-19 testlerimiz pozitif çıktı. Çok şükür genel durumumuz iyi, doktorlarımızın tavsiyesiyle evde tedavi olmaktayız. Dualarınızı istirham eder, bu vesile ile herkes için sağlık ve afiyet temenni ederiz."

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