Bakan Kasapoğlu, milli güreşçiler Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'i tebrik etti

DHA 19 Mart 2021 Cuma 00:23 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 00:23

Mili güreşçiler için tebrik mesajı yayımlayan Bakan Kasapoğlu mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Tokyo Olimpiyatları Avrupa kıtası kalifikasyon turnuvasında elde ettikleri sonuç ile Tokyo Olimpiyatlarına katılmaya hak kazanan milli güreşçilerimiz Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'i yürekten kutluyorum. Güreşçilerimiz her zaman olduğu gibi kazandıkları başarılarla bizleri gururlandırmaya devam ediyor. 2 güreşçimizin bu önemli başarısında emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Osman Göçen ve Süleyman Karadeniz'e turnuvadaki final müsabakasında ve Tokyo Olimpiyat Oyunlarında başarılar diliyorum."