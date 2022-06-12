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Spor

Bakan Kasapoğlu, milli okçuları tebrik etti

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda madalya kazanan milli okçuları tebrik etti.

AA12 Haziran 2022 Pazar 19:03 - Güncelleme:
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Almanya'da düzenlenen 2022 Avrupa Okçuluk Şampiyonası'nda 2'şer altın ve gümüş ile 4 bronz madalya alan milli sporcuları kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ülke sıralamasında da birinci olunduğunu hatırlatarak, "Ülkemizin toplamda 8 madalya ile katılımcı ülkeler arasında birinci sırayı alması bizleri ayrıca sevindirdi. Ay-yıldızlı bayrağımızın dalgalandırılmasında ve İstiklal Marşı'mızın dinletilmesinde emeği geçenlere ülkem ve şahsım adına teşekkür ediyorum. Milli sporcularımızın başarılarının devamını diliyorum." ifadelerini kullandı.

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