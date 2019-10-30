Bakan Kasapoğlu, öğrencilerle bir araya geldi

Karapürçek Stadı'ndaki törende bir konuşma yapan Bakan Kasapoğlu, "Cumhuriyet Bayramı'mızı dün kutladık. Bugün de Cumhuriyetimizin 96. kuruluş yıl dönümündeki bu şenlikte sizlerle beraberiz." dedi.

Sporun birleştiren, dönüştüren ve güçlendiren ruhunun Altındağ'da daha ileriye gitmesinin kendileri için sevindirici olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Bu güzel programın Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilmesi de ayrıca önemli. Bu çerçevede Altındağ Belediye Başkanımızı tebrik ediyorum." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının Altındağ ilçesi sınırları içinde bulunduğunu ve komşu olduklarını dile getirdi.

"O yüzden Altındağ'ın gençleri ve sportif yüzleri bizim için önemli. Bundan sonra daha sık beraber olacağız. Yeteri kadar tesis yoksa, tesisleri artıracağız. Sizler, sporu hayatınızın bir parçası yapmak için daha çok çalışacaksınız. Çünkü Cumhuriyet'i ilelebet yaşatacağız. Sizlerle beraber yaşatacağız. Bu yüzden sizin daha fazla okumanız lazım. Kendinizi geleceğe daha iyi hazırlamanız lazım. Gençler anlaştık mı?"

Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığının, gençlerin evi ve yuvası olduğunu belirtti.

"Spor hepimiz için önemli. Sporun bir hayat meselesi ve bir hayat tarzı olması, hepimizin ortak amaçlarından bir tanesi. Sporun boş zamanlarda yapılacak bir faaliyet olmasını istemiyoruz. Her birimizin sporu gündemimizin bir parçası olarak almamız lazım. Okullarımız, öğrencilerimiz, sportif başarı açısından, sağlıklı bir toplum olmamız açısından çalışılması gereken alanlar. Biz sadece bu coğrafyanın değil, tüm mazlumların umuduyuz. Bu gücü sizler taşıyacaksınız."

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, Karapürçek Stadı'na gelişinde öğrencilerle tribünde bir süre oturdu. Kasapoğlu, Türk bayrağı sallayarak, çocuklara eşlik etti.

Konuşmaların ardından engelli öğrencilerin yarışının startını veren Kasapoğlu, sonrasında da onların madalyalarını taktı.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, parkurları gezerek yarışları takip etti ve öğrencilere başarılar diledi.

Balcı: Altındağ'daki gençlerimizi farklı sporlarla buluşturmak istiyoruz

Törende konuşan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı da "Altındağ'daki gençlerimizi farklı sporlarla buluşturmak istiyoruz. Bu kapsamda bugün 15 okuldan 750 öğrencimizle bu spor şölenini düzenliyoruz." ifadelerini kullandı.

Balcı, bugünün, kendileri açısından anlamlı bir gün olduğunu dile getirdi.

"Cumhuriyetimizin 96. yılı kutlamaları çerçevesinde öğrencilerimizle gerçekleştirmekte olduğumuz spor şölenimizi hep birlikte icra ediyoruz. Bugün bu anlamlı günde bizi yalnız bırakmayan Gençlik ve Spor Bakanımız, gençlerin ağabeyi Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na çok teşekkür ediyoruz."