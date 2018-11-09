Bakan Kasapoğlu olaylı Galatasaray-Fenerbahçe derbisine değindi

Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'nın konuğu olan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, derbi maç sonrasında yaşanan olayları tasvip etmediğini, spor ve şiddet kavramlarının yan yana gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Futbolda efsane olmuş isimleri öne çıkaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Yeni spor aktörlerinin Baba Hakkı, Baba Gündüz, Metin Oktay ve Lefter gibi örnek olması gerek. Ümit ediyorum bundan sonraki dönemde sporcularımız da bu misyonu ifa etmek için bu şuurla, bu anlayışla daha hassas bir şekilde sahada olsun, saha dışında olsun daha dikkatli olurlar. Kendileriyle ilgili daha hassas davranırlar."

Rekabetin önemli bir olgu olduğuna dikkati çeken Bakan Kasapoğlu, "Her şeyden önce bir sporsever olarak şiddet ve spor kavramlarının yan yana gelmesinden büyük üzüntü duyduğumu ifade etmek isterim. Spor insanları kaynaştırmak ve bir araya getirmek için kardeşlik ve barış için var olan bir kavram, bir olgu." ifadelerini kullandı.

"Şiddeti zihinlerde çözmemiz gerekiyor"

"Ümit ediyorum bir daha bu tür olaylarla karşılaşmayız" diyen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Sahada olması gereken ama fair play kuralları dediğimiz, centilmence, dostça yaşanması gereken bir olgu. Açıkçası geçen hafta yaşanan olaylar, hem olayların aktörleri, hem de izleyiciler ve spor camiası tarafından üzüntüyle karşılandı. Sahada olsun, tribün de olsun, dışarıda olsun, nerede olursa olsun şiddetin her türlüsüne karşıyız. Şiddeti insani bulmuyoruz. Bu anlamda şiddetle olan mücadele noktasında da daha önce de ben ifade etmiştim, şiddeti zihinlerde çözmemiz gerekiyor."

Kasapoğlu, EURO 2024 adaylığı konusunda da "Şampiyonayı vermeyerek onlar kaybetti. Bundan sonra alıp almamayı biz tercih edeceğiz." açıklamasında bulundu.