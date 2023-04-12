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Spor

Bakan Kasapoğlu: Samsunspor'a Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 11 yıl sonra yeniden Süper Lig'e yükselen Yıport Samsunspor'u tebrik etti.

IHA12 Nisan 2023 Çarşamba 23:29 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu: Samsunspor'a Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u tebrik etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor için tebrik mesajı yayımladı.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi;

"Spor Toto 1. Lig'de normal sezonun bitimine 6 hafta kala Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen Yılport Samsunspor'u kutluyorum. Futbolcuları, teknik heyeti, yönetimi ve taraftarları tebrik ediyorum. Karadeniz Temsilcisine önümüzdeki sezon mücadele edeceği Spor Toto Süper Lig'de başarılar diliyorum."

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