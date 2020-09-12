Bakan Kasapoğlu, Sergen Yalçın'ı aradı

DHA 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:59

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, TFF'nin 'Futbola Dönüş Protokolü' çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Sergen Yalçın'ı arayarak, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Sergen Yalçın'ın en yakın zamanda tekrar siyah-beyazlı takımın başına dönmesi temennisinde bulundu.