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Spor

Bakan Kasapoğlu, Sergen Yalçın'ı aradı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, koronavirüs testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

DHA12 Eylül 2020 Cumartesi 13:59 - Güncelleme: 12 Eylül 2020 Cumartesi 13:59
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ı telefonla arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Kasapoğlu, TFF'nin 'Futbola Dönüş Protokolü' çerçevesinde yapılan rutin Kovid-19 tarama testlerinde, yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklanan Sergen Yalçın'ı arayarak, sağlık durumuyla ilgili bilgi aldı.

Bakan Kasapoğlu, Sergen Yalçın'ın en yakın zamanda tekrar siyah-beyazlı takımın başına dönmesi temennisinde bulundu.

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