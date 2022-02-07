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Spor

Bakan Kasapoğlu, TVF Başkanı Üstündağ ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile TVF Yönetim Kurulu Üyeleri'ni makamında kabul etti.

DHA7 Şubat 2022 Pazartesi 22:03 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 22:03
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ile TVF Yönetim Kurulu Üyeleri'ni makamında kabul etti. Bakan Kasapoğlu'nun makamında gerçekleşen görüşmede, voleybolun gelecek organizasyonları ve yeni projeleri konuşuldu. Kasapoğlu, geçtiğimiz ekim ayında tekrar başkanlığa seçilen Mehmet Akif Üstündağ ve yönetim kurulunu tebrik ederken, Türk sporunun yükselen değeri olan voleybol branşının temsilcilerini ağırlamaktan dolayı da çok mutlu olduğunu belirtti. Bakan Kasapoğlu, ayrıca voleybolda son yıllarda hem kulüpler hem de milli takımlar düzeyinde önemli başarılara ve organizasyonlara imza atıldığının altını da çizdi.

Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ da Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na voleybola verdiği büyük destekler için teşekkür etti. Görüşmenin sonunda Üstündağ, Bakan Kasapoğlu'na, A Milli Kadın Takımı forması, plaket ve top takdim etti.

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