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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya 100. maç hediyesi

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor'da 100. maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'ya karşılaşma öncesi gümüş krampon hediye etti.

DHA3 Kasım 2022 Perşembe 20:58 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan Abdullah Avcı'ya 100. maç hediyesi
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzonspor'da 100'üncü maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'ya gümüş krampon hediye etti.

Trabzonspor, UEFA Avrupa Ligi H grubundaki son maçında Macaristan ekibi Ferencvaros'u konuk etti. Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'ndeki karşılaşma öncesi Trabzonspor kariyerindeki 100'üncü maçına çıkan teknik direktör Abdullah Avcı'ya gümüş krampon hediye etti. Bakan Kasapoğlu ardından Avcı ve başkan Ahmet Ağaoğlu ile birlikte poz verdi.

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