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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Adem Asil'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i tebrik etti.

AA5 Kasım 2022 Cumartesi 21:45 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan Adem Asil'e tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya kazanan milli sporcu Adem Asil'i arayarak kutladı.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

İngiltere'nin Liverpool kentinde düzenlenen 51. Artistik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda halka aletinde altın madalya alarak ülkemizi onurlandıran milli cimnastikçi Adem Asil'i canı gönülden kutluyorum. İstiklal Marşımızın salonda yankılanması ve ay yıldızlı bayrağımızın en yüksekte yer alması için emek veren antrenörlerimize ve federasyon yetkililerimize teşekkür ediyorum.
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