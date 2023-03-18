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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş'a tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nı kazanan Beşiktaş Yurtbay Seramik için tebrik mesajı yayımladı.

AA18 Mart 2023 Cumartesi 23:43 - Güncelleme:
Bakan Kasapoğlu'ndan Beşiktaş'a tebrik
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası final mücadelesinde Beykoz Belediyespor'u mağlup ederek şampiyon olan Beşiktaş Yurtbay Seramik'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu'nda oynanan HDI Sigorta Hentbol Erkekler Türkiye Kupası Finali'nde rakibi Beykoz Belediyespor'u mağlup ederek kupaya uzanan Beşiktaş Yurtbay Seramik takımını tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği geçenleri kutluyor, 8'li finalde ter döken bütün sporcularımıza sezonun kalan kısmında başarılar diliyorum.
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