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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan derbi öncesi dostluk mesajı

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün oynanacak Trabzonspor-Fenarbahçe karşılaşması öncesinde, dostluk ve fair-play çağrısı yaptı. Kasapoğlu, iki takıma da başarılar diledi.

01.02.2020  00:05 - Güncelleme: 01.02.2020  08:00

GENÇLİK ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Trabzon ile F.Bahçe arasında oynanacak maç öncesinde mesaj yayımladı. Kasapoğlu, Türk futbolunun lokomotifi konumundaki derbinin bir şölen havasında geçmesini dileyerek, “Sahadaki mücadelesi, saha dışındaki dostluk görüntüsüyle, bu iki güzide kulübümüz tüm sporseverlere keyif vermeli. Burada iki takımımızın futbolcularına, yöneticilerine ve taraftarlarına büyük sorumluluk düşüyor. İki kulübümüz arasındaki ‘ezeli rekabet, ebedi dostluk’ ruhuna uygun geçeceğine inandığım hafta sonu oynanacak karşılaşmanın, futbolumuza, sporumuza değer katacağına yürekten inanıyorum. Bu önemli karşılaşmanın, sporun ruhuna uygun olarak birlik, beraberlik içerisinde, centilmence ve dostça geçeceğine inanıyor, her iki takımımıza da başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

(Akşam)

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