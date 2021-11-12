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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Golbol Erkek Milli Takımı'na tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 7-2 yenerek bronz madalya kazanan Golbol Erkek Milli Takımı'nı kutladı.

AA12 Kasım 2021 Cuma 18:30 - Güncelleme: 12 Kasım 2021 Cuma 18:30
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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu (IBSA) tarafından Samsun'da düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 7-2 yenerek bronz madalya kazanan Golbol Erkek Milli Takımı'nı kutladı.

Bakan Kasapoğlu, Golbol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı yenerek organizasyonu üçüncü tamamlayan Golbol Erkek Milli Takımı'nı yayımladığı mesajla tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu'nun tebrik mesajında şu ifadeler yer aldı:

"Uluslararası Görme Engelliler Spor Federasyonu tarafından Samsun'da Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen Golbol Avrupa Şampiyonası'nda bronz madalya kazanan Golbol Erkek Milli Takımı'mızı yürekten kutluyorum. Şampiyona boyunca etkili bir performans sergileyerek madalya kürsüsünde yer almayı başaran milli takımımızı tebrik ediyor, bu önemli derecede emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum."

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