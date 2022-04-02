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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Kadın Güreş Milli Takımı'na mesaj

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, ilk kez takım halinde Avrupa Şampiyonu olan Kadın Güreş Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

DHA2 Nisan 2022 Cumartesi 10:25 - Güncelleme: 2 Nisan 2022 Cumartesi 10:25
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, büyükler kategorisinde Türkiye'ye bir ilk yaşatarak takım halinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşan Kadın Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Macaristan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 140 puan toplayarak bize bu tarihi şampiyonluğu getiren Kadın Güreş Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Büyükler kategorisinde altın madalya kazanan Evin Demirhan Yavuz ve Yasemin Adar Yiğit, gümüş madalya kazanan Buse Tosun Çavuşoğlu, bronz madalya kazanan Bediha Gün ile diğer emeği geçen kadın güreşçilerimize, ülkemize bu büyük gururu yaşattıkları için teşekkür eder, Avrupa Şampiyonu Kadın Güreş Milli Takımımızın başarılarının devamını dilerim.'
  • Mehmet Muharrem Kasapoğlu
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  • Güreş

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