Bakan Kasapoğlu'ndan Karşıyaka'ya ziyaret

Eski Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in de katıldığı ziyarette konuşan Kasapoğlu, spor kulüplerinin en önemli paydaşları olduğunu söyledi.

Kulüpler, federasyonlar, sporcular ve aileleriyle bir bütün olduklarını aktaran Kasapoğlu, şöyle konuştu:

"Bir bütün olarak her zaman sinerjimizi, iş birliklerimizi artırmaya yönelik, ilişkilerimizi bu anlamda güçlendirme temelinde çalışıyoruz. İzmir bir spor şehri. Köklü kulüpleriyle, güçlü tesis etmiş olduğumuz spor altyapısıyla, birbirinden kıymetli yetiştirdiği efsane sporcularıyla, bugünün şampiyonlarıyla hakikaten bir spor şehri. Amacımız İzmir'imizi sporda daha üst noktalara taşımak. İzmir'in spor turizmi potansiyelini elbette hepimiz biliyoruz. Bunu güçlendirecek, kulüplerle her zaman olduğu gibi ilişkimizi, iş birliğimizi arttırmaya devam edeceğiz."

Kasapoğlu, bugün Karşıyaka dışında İzmirspor ve Göztepe kulüplerini de ziyaret edeceklerini, daha sonra Altay ile Altınordu kulüplerine de gideceklerini belirterek, "Nasıl ülkemizde tüm kulüplerimizin yanındaysak, Karşıyaka Spor Kulübümüzün, değerli camianın da elbette yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

İş birlikleriyle sporun markalaşmasına yönelik çabaların devam edeceğini aktaran Kasapoğlu, "Bu inanıyorum ki İzmir, her alanda olduğu gibi sporda yükselen yıldızını daha da parlatacaktır." diye konuştu.

Karşıyaka Spor Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı da Kasapoğlu'na ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Bakanımız hem stat konusunda hem de ikinci hayalimiz olan 100 dönüm arazi konusunda bize muazzam destek veriyor. Bu desteklerin devam edeceğinden hiç kuşkumuz yok." ifadelerini kullandı.

Büyükkarcı, daha sonra Kasapoğlu ve Özdemir'e Karşıyaka forması hediye etti.