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Spor

Bakan Kasapoğlu'ndan Kulüpler Birliği Başkanlığı'na yeniden seçilen Mehmet Sepil'e tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı Başkanlığı'na tekrardan seçilen Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'e tebrik mesajı yayınladı.

DHA12 Ağustos 2020 Çarşamba 20:15 - Güncelleme: 12 Ağustos 2020 Çarşamba 20:15
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Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Kulüpler Birliği Vakfı başkanlığına yeniden seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Mehmet Sepil'i tebrik etti.

Bakan Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi: "Kulüpler Birliği Vakfı toplantısında başkanlığa yeniden seçilen Göztepe Spor Kulübü Başkanı Sayın Mehmet Sepil'i tebrik ediyor, çalışmalarında başarılar diliyorum. Sayın Mehmet Sepil’in başarıyla yürüttüğü bu önemli görevi, bundan sonraki süreçte de aynı şekilde sürdüreceğine yürekten inanıyorum."

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